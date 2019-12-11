VakıfBank'ın yüzde 58,51'lik hissesinin Hazine'ye devri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (VakıfBank) hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik payın Hazine'ye devrinin tamamlandığı bildirildi.

VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik banka hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığının 4 Aralık'ta duyurulduğu anımsatıldı.

Banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank'ın önceki ve güncel ortaklık yapısı şu şekilde:



ORTAKLIK YAPISI - ÖNCEKİ VERSİYON GRUBU ORTAK ADI SERMAYE

(TL) YÜZDE (%) A TC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.075.058.639,56 43,00 B TC VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 386.224.784,72 15,45 B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR 2.652.715,27 0,11 B DİĞER MAZBUT VAKIFLAR* 1.448.543,46 0,06 C VAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI 402.552.666,42 16,10 C DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 1.527.392,67 0,06 D HALKA AÇIK 630.535.257,89 25,22 TOPLAM 2.500.000.000 100 ORTAKLIK YAPISI - GÜNCEL VERSİYON A TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1.075.058.639,56 43,00 B TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 387.673.328,18 15,51 B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR 2.652.715,27 0,11 C VAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI 402.552.666,42 16,10 C DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 1.527.392,67 0,06 D HALKA AÇIK 630.535.257,89 25,22 TOPLAM 2.500.000.000,00 100





Kaynak: AA