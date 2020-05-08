VakıfBank’tan 1 milyar 716 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 716 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank açıklamasına göre, banka 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 464 milyar TL’ye ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek ise 394 milyar TL'yi aştı. VakıfBank, 2020 yılının ilk çeyreğinde ulaştığı 2 milyar 128 milyon TL brüt karından 412 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 1 milyar 716 milyon TL net kar elde etti.

Bankanın performansını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak pandeminin günlük hayat ve ülke ekonomilerine etkilerinin oldukça yoğun hissedildiği bu dönemde, müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte, VakıfBank ailesi olarak şubelerimizden bankamız üst yönetimine kadar her kademede büyük özveriyle çalışıyor, çözümün bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırladıkları 9 maddelik "Ekonomik İstikrar Kalkanı" destek paketi kapsamında sağladıkları desteklere değinen Üstünsalih, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 43 bin müşterimizin 23,5 milyar TL tutarındaki kredisini öteledik. Yaklaşık 346 bin bireysel müşterimizin, toplam 17,7 milyar TL kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik Birçok müşterimizin mevcut kredilerini nakit akışları doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Hazine Destekli KGF kefaletiyle işe devam destek kredisinden, maaş ve çek ödemelerine kadar birçok alanda ihtiyacı olan tüm işletmelere destek veriyoruz. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi Paketi ile düşük gelirli vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





-Nakdi kredilerde yüzde 13,6 büyüme

Üstünsalih, 2020 yılının ilk çeyreğinde VakıfBank’ın reel ekonomiye 394 milyar TL destek sağladığını vurgulayarak, toplam nakdi kredilerin ise yılın ilk üç ayında yüzde 13,6 büyüyerek 312 milyar TL'yi aştığını belirtti.

Söz konusu büyüme oranının sektörün ortalama nakdi kredi büyümesinin üzerinde gerçekleştiğini bildiren Üstünsalih, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, 2019 yıl sonuna kıyasla nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9,8’den yüzde 10,8 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımızın ise yüzde 8,8’den yüzde 9,5 seviyesine çıkması milli ekonomimize destek olma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirdiğimizin net bir göstergesidir."

Üstünsalih, VakıfBank olarak fonlama tarafında da iyi bir çeyreği geride bıraktıklarını belirtti. Ana fonlama kalemi olan toplam mevduatların yılın ilk üç ayında yaklaşık yüzde 7 artarak 269 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Üstünsalih, "Hiç şüphesiz, bu alandaki önceliğimiz mevduat portföyümüzü mümkün olduğunca tabana yaygınlaştırarak daha çok müşteriye ulaşmak. Bu doğrultuda, müşterilerimize alternatif ürünler sunmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Mevduat dışı fonlama kalemlerinde başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:



"Bankamız tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan ocak ayındaki 750 milyon dolarlık tahvil ihracı, nisan ayı başında ICBC Türkiye’den yüzde 130 oranında yenilediğimiz 325 milyon dolarlık kredi, muhabir bankalarımızla gerçekleştirdiğimiz 470 milyon doların üzerinde bilateral ve post finansman işlemlerimiz ve son olarak yeni bankaları da işleme dahil ederek yenilediğimiz 950 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi gibi başarılı işlemlere imza attık. Böylece yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan en çok kaynak getiren banka olduk. Aktif rasyosu en yüksek bankalardan biri olarak milli ekonomiye olan desteğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürecek; bu doğrultuda kaynak yapımızı çeşitlendirmeye ve fonlama yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Üstünsalih, salgın döneminde müşterilerin dijital kanallara yönelmesiyle bu kanallardaki işlem sayıları ve hacimlerinde önemli artışlar yaşandığını belirterek, dijitalleşme alanında zamanında ve doğru alanlarda gerçekleştirdikleri yatırımların meyvesini bugün topladıklarını vurguladı.

Salgın sürecinde finansal desteklerini VakıfBank’ın dijital kanalları aracılığı ile kesintisiz ve hızlı bir şekilde sürdürdüklerine dikkati çeken Üstünsalih, "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte daha aktif olarak kullandı ve bu kanaldan yapılan toplam işlem sayısı Nisan ayında yılın ilk üç ayının ortalamasına göre yüzde 42 oranında arttı. Şube dışı kanallardan gerçekleştirdiğimiz işlemlerin toplam içindeki payı da yüzde 94’e ulaştı. Önümüzdeki dönemde güçlü alt yapımızı daha da ileriye taşımak adına dijitalleşme alanındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.









Kaynak: AA