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VakıfBank’tan Fransa’da 25. zafer

VakıfBank, 2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Beziers VB'yi deplasmanda 24-26, 19-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank’tan Fransa’da 25. zafer

VakıfBank, 2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Beziers VB'yi deplasmanda 24-26, 19-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 25 maça çıkardı.

VakıfBank, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv'le 6 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Saon: Pierre de Coubertin

Hakemler: Philippe Schürmann (Liechtenstein), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Beziers VB: Terrell 6, Johnson 8, Öhman, Edelman 3, Victoria 10, Soto 3, Ungerer (L), Fidon 3, Martin, Lautric 1, Once

VakıfBank: Kelsey 12, Melis 7, Cansu 1, Zhu 10, Milena 4, Lonneke 14, Ayça (L), Ebrar 2, Tuğba 1, Buket, Derya

Setler: 24-26, 19-25, 14-25

Süre: 69 dakika (26', 24', 19')

VakıfBank’tan Fransa’da 25. zafer

VakıfBank’tan Fransa’da 25. zafer

Kaynak: İHA

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