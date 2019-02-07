Vakıfbank'tan KOBİ'lere müjde: 1 milyar TL destek verilecek
KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını VakıfBank Genel Müdürü Özcan bildirdi.
KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını VakıfBank Genel Müdürü Özcan bildirdi.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.
Özcan, "Krediden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı şirketler faydalanabilecek" dedi.
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Etiketler : kredi, kobi destek
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