KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını VakıfBank Genel Müdürü Özcan bildirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.

Özcan, "Krediden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı şirketler faydalanabilecek" dedi.

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