VakıfBank’tan vergi ödemelerine özel yeni çözümler

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, ürünleriyle vergi ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, VakıfBank'ın ticari faaliyette bulunan tüm firmalar ve bireysel mükelleflere sunduğu altı farklı sorgulama yöntemiyle tüm vergi borçları rahatlıkla sorgulanabilirken gelir, geçici ve kurumlar vergisi ile harç, ceza ve amme alacağı niteliğindeki borçlar, VakıfBank'ın özel ödeme seçenekleriyle hızlı ve kolay ödenebiliyor.

Ticari ve bireysel segmentteki VakıfBank müşterileri ve tüm vergi mükellefleri, T.C. kimlik, vergi kimlik, tahakkuk, plaka, Tüketici Hakem Heyeti ve Kamu Alacağı Tahsilat Platformu Referans numaraları ile vergi, resim, harç ve ceza borçlarını ödemelerini sorgulayabiliyor. Şube ve dijital kanallarda mükelleflere 18 farklı ödeme imkanı sunan VakıfBank, sektörde vergi sorgu ve ödemelerine toplamda 32 farklı seçenekle de en geniş çözümü sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, ticari ve bireysel tüm mükelleflerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"VakıfBank’ta vergi tahsilatları, şube, internet bankacılığı, VakıfBank mobil, ATM, çağrı merkezi, düzenli ödeme, toplu ödeme barkod, VakıfPay, SMS, e-posta, toplu vergi ödeme, SFTP, online web servis, kredi kartı, bankomat kart ve VakıfTax (Vergi Kart) gibi seçeneklerle yapılabiliyor. Özellikle dijital alandaki yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle mükelleflerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mesai saatine bağlı kalmaksızın tüm kanallarımızla müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde vergi ödemelerini sorunsuz yapmalarını sağlıyoruz."





- VakıfPay ile vergi ödeme





VakıfPay ile vergi ödemelerinde bir ilke imza attıklarını aktaran Akyol, "VakıfPay kullanan müşterilerimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesi üzerinden kart bilgilerini paylaşmadan, hafta sonları ve resmi tatiller dahil olmak üzere MTV’den trafik cezasına, yurt dışı çıkış harcından gelir vergisine kadar tüm vergi ve harç ödemelerini yapabiliyor. Kredi kartı kullanmayan VakıfBank müşterileri de VakıfPay ile rahatlıkla işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi tüm müşteriler, ihtiyaç halinde anında kredi kullanma imkanına da sahip oluyor." ifadelerini kullandı.



Akyol, gümrük ve emlak vergileri dışında kalan ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan tüm vergi tahsilatları için yeni bir ödeme ürünü olan VakıfTax Kartı hayata geçirdiklerini belirterek, bu kartın bağlı olacağı ve gerekli durumlarda ek limit kullanımını da sağlayan hesaba para yatırılarak VakıfBank kanalları ve gib.gov.tr portalındaki sanal POS üzerinden vergi ödemelerinin yapılabildiğini ifade etti.



Şube, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM kanalıyla ödeme yapan müşterilerin, hesaplarından düzenli ödeme talimatı vererek vergilerini ödeyebildiklerini vurgulayan Hazım Akyol, MTV ödemeleri de eqyil tüm vergi ödemeleri için otomatik ödeme talimatı vererek vade tarihini takip etme ya da gecikmeye düşme gibi sorunları ortadan kaldırdıklarını kaydetti.







- SMS ile vergi tahsilatı





Akyol, SMS ile vergi ödeme hizmetini devreye aldıklarını aktararak, "Şifreli bir uygulama kullanmak istemeyen müşterilerimiz, yetkilendirecekleri bir mobil telefondan ödeme gerçekleştirebiliyor. Mükelleflerin 7 gün 24 saat işlem yapabilmeleri için VakıfBank'ın ücretsiz SMS servisi 6757’ye SMS göndermeleri yeterli oluyor. Bu kanalla vergi ödemesi tamamlandıktan sonra, dekont ve vergi tahsil alındısı müşterinin sistemde tanımlı e-posta adresine iletiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank müşterisi olsun olmasın tüm mükellefler, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV), pasaport harcını, pasaport değerli kağıt bedelini, yurtdışı çıkış harcını, yolcu beraberinde getirilen cep telefonu harcını ve kimlik kartı satış bedelini plaka veya T.C. Kimlik Numarası ile VakıfBank ATM'lerinden ödeyebiliyor. Çok yakın zamanda devreye alacakları uygulama ile VakıfBank Mobil kullanıcılarının, hiçbir veri girişi yapmadan, bağlı oldukları vergi dairelerinden ya da GİB İnternet Vergi Dairesi'nden alacakları "Vergi Tahakkuk Fişi"nde bulunan barkodu, VakıfBank Mobil uygulamasına okuttuktan sonra tahsilat işlemini hatasız ve kolayca tamamlayabileceğini belirten Akyol, "Ayrıca yine aynı tahakkuk fişindeki numara ile VakıfBank Mobile ve internet bankacılığından da ödeme yapmak mümkün." ifadelerini kullandı.





- T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik Numarası ile vergi tahsilatı





Öte yandan, VakıfBank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini sadece T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası bilgilerini girerek tahsilat yapabilecek.

Bu yöntem sayesinde mükelleflerin tüm vergi borçları, tek bir ekranda görüntülenebileceğinden mükelleflerin farklı borçları için ayrı ayrı borç sorgulaması yapılmasına ihtiyaç duyulmayacak. Bu yöntem öncelikle şubelerde, önümüzdeki günlerde de İnternet Bankacılığı, Vakıfbank Mobil, ATM, Çağrı Merkezi kanallarından kullanılabilecek.



VakıfBank, kurumsal ve ticari segmentteki müşterilerinin vergi tahsilatlarında da hızlı ve pratik çözümler sağlayabilmek adına toplu vergi ödeme, SFTP ile vergi ödeme, online web servis ile vergi ödeme, toplu ödeme yöntemleri şeklinde pek çok alternatif sunuyor.

Kaynak: AA