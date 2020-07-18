Vakıflar ve Eyüpsultan Belediyesi’nden, Kurban Bağışı kampanyası

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi, "Kurban Bayramı 2020 Bağış Kampanyası" başlattı.

Kampanyanın Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, pandemi nedeniyle Kurban Bayramı için Türkiye genelinde güvenilir, sağlık ve hijyen şartlarına uygun bir imaret ve kesim yeri arandığını, bu talep kendilerine gelince Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile görüştüklerini ve Köken'in iş birliğine hazır olduğunu ifade etmesiyle kampanyayı başlattıklarını söyledi.

KURBAN KESİMİNDE 400'E YAKIN PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK

Kurban kesiminde 400'e yakın personel görevlendireceklerini aktaran Ersoy, kendilerine güvenip kampanyaya bağış yapanları mağdur etmemek ve onların Allah'ın rızasına uygun, vacip olan bir ibadeti huzur içerisinde yapmalarını sağlamak için altyapıyı hazırladıklarını ifade etti.

Ersoy, kurban kesimi için toplanma yerleri ve bekleme alanları da oluşturduklarını belirterek, "Belediye başkanımız gerekli tedbirleri zabıtayla birlikte alacaklar. Bizim de görevli arkadaşlarımız bulunacak ve çok güzel bir kampanyayla bu işi sonlandıracağız" dedi.

Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'nin 300 yıla yakın süredir hizmet verdiğine işaret eden Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kamuoyunun da çok iyi bildiği, zaman zaman bağış yaptığı bir mekan. Biz sadece pandemi döneminde insanların daha huzurlu ve rahat olması hasebiyle böyle bir çalışmayı yaptık. Yine burada günde yaklaşık 3 bin 500 fakir, muhtaç, garip insanımıza sıcak yemek hizmeti veriyoruz aşevi olarak. Yemeklerini adrese teslim şeklinde yapıyoruz."

"BAĞIŞLARINIZI EYÜP İMARETİMİZ İLE MEMLEKETİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRIYORUZ"

Kurban bağışıyla ilgili hazırladıkları billboard çalışmalarından ve kampanyanın detaylarından bahseden Ersoy, şunları kaydetti:

"Kurban bağışıyla ilgili 2020 bağış kampanyasını bugün, "Niyet ettik paylaşmaya. Kurban bağışlarınızı Eyüp İmaretimiz ile memleketin dört bir yanına ulaştırıyor, iyiliği büyütüyoruz." diyerek başlatıyoruz. Vakıf katılımın hesap numarası var. Ayrıca Eyüp İmareti'nde bir numara daha verdik. Bağış yapan arkadaşlar buraya telefonla bağışlarını bildirdikten sonra bizimkiler o arkadaşlara numara verecekler ve daha sonra onlara SMS ile adresi paylaşacağız. Ortalama 1250 lira olarak bir rakam belirlendi. Kurban bağışıyla ilgili hazırladığımız 10 billboard ile bunlar görünecek. Meydanlarda kurban bağış kampanyamızla ilgili görüntülerimiz olacak."

Öte yandan Burhan Ersoy, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın iştirakiyle restore edilen Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'nin resmi açılışını yapacaklarını da sözlerine ekledi.

"KURBANINI BAĞIŞLAYACAK, NEREYE VERİLDİĞİNİ GÖRECEK"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'nin hayratın merkezi olduğunu, içerisinde kesimhane, satışhane, aşevi bulunduğunu, pandemi sürecinde de yararlandıkları bu imaretin yılın 365 günü hizmet verdiğini anlattı. Köken, yapılan tadilatla imarete güzel bir yenilik getirildiğini, kesimhanenin dizaynının yeniden yapıldığını aktardı.

İstanbul'da bayram denince birkaç yerin akıllara geldiğini, bunlardan birinin de Eyüpsultan olduğunu aktaran Köken, "Haliyle hem bayram namazında hem bayramdan sonraki ibadetlerin yerine getirilmesiyle ilgili biz de vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. O yüzden imaretteki kesimhane, kesimlerin nereye verileceği konusunda vatandaşın aklının kalmaması için en güzel yer. Kurbanını bağışlayacak, nereye verildiğini görecek ve gidecek. Hayrının karşılığını da görmüş olacak inşallah" diye konuştu.

Deniz Köken, herkesin kampanyaya yardımını, duyarlı olmasını ve Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ortak çalışmalarını beklediğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'ndeki ambar, mutfak, soğuk hava deposu ve kesimhaneyi ziyaret etti.

Kaynak: DHA