Vako Bachiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vako Bachiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vako Bachiashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vako Bachiashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vako Bachiashvili 4 Kasım 1992 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვაკო ბაჩიაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vako Bachiashvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vako Bachiashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vako Bachiashvili'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vako Bachiashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vako Bachiashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vako Bachiashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vako Bachiashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Dila

1 Ocak 2015 yılında Tskhinvali

3 Mart 2017 yılında Liepaja

1 Temmuz 2017 yılında Kauno Zalgiris

1 Ocak 2018 yılında FC Samtredia

20 Temmuz 2018 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2019 yılında FC Telavi

1 Ocak 2021 yılında Ventspils

31 Ağustos 2021 yılında FC Merani

1 Ocak 2022 yılında FC Telavi

Vako Bachiashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vako Bachiashvili şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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