Vakoun Bayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vakoun Bayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vakoun Bayo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vakoun Bayo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vakoun Bayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vakoun Bayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vakoun Bayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vakoun Bayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vakoun Bayo 10 Ocak 1997 tarihinde Daloa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Vakoun Issouf Bayo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vakoun Bayo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Vakoun Bayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RSC Charleroi futbol takımında oynamaktadır. RSC Charleroi takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vakoun Bayo'nin RSC Charleroi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vakoun Bayo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bayo_koun10/

Vakoun Bayoboyu ve yaşı kaç

Vakoun Bayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vakoun Bayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vakoun Bayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vakoun Bayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2015 yılında ES Sahel

13 Mart 2018 yılında Dunajska Streda

8 Ocak 2019 yılında Celtic

12 Ağu 2020 yılında Toulouse

30 Haziran 2021 yılında Celtic

9 Temmuz 2021 yılında KAA Gent

1 Ocak 2022 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2022 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2022 yılında RSC Charleroi

2 Temmuz 2022 yılında Watford

30 Ocak 2023 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2023 yılında Watford

Vakoun Bayo kimdir

Vakoun Bayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vakoun Bayo şuan RSC Charleroi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Vakoun Bayo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U23 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Vakoun Bayo nereli

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