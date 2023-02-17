Val Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Val Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Val Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Val Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Val Soares 12 Mart 1997 tarihinde Tailândia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Valdemir de Oliveira Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Val Soares Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Val Soares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Marítimo futbol takımında oynamaktadır. CS Marítimo takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Val Soares'nin CS Marítimo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Val Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Val Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Val Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Val Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında Brasil-RS

30 Kasım 2018 yılında Inter B

3 Aralık 2018 yılında ABC FC

14 Ağu 2019 yılında Inter B

15 Ocak 2020 yılında Botafogo-SP

23 Şubat 2021 yılında Coritiba FC

2 Ocak 2023 yılında Marítimo

Val Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Val Soares şuan CS Marítimo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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