Valance Nambishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valance Nambishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valance Nambishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valance Nambishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valance Nambishi 30 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Zambiya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valance Nambishi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Valance Nambishi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valance Nambishi'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valance Nambishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valance Nambishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valance Nambishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valance Nambishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2017 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2021 yılında FC Fredericia

Valance Nambishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valance Nambishi şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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