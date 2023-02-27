Valdas Antuzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdas Antuzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valdas Antuzis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valdas Antuzis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valdas Antuzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdas Antuzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valdas Antuzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdas Antuzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdas Antuzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdas Antuzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdas Antuzis 19 Haziran 2000 tarihinde Klaipeda şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Valdas Antužis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdas Antuzis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valdas Antuzis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Valdas Antuzis'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valdas Antuzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdas Antuzis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Valdas Antuzis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdas Antuzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Banga

Valdas Antuzis kimdir

Valdas Antuzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdas Antuzis şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valdas Antuzis nereli

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