Valdas Paulauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdas Paulauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdas Paulauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdas Paulauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdas Paulauskas 4 Şubat 2001 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdas Paulauskas Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valdas Paulauskas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Valdas Paulauskas'nin FK Riteriai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valdas Paulauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paulauskas.valdass/

Valdas Paulauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdas Paulauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valdas Paulauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdas Paulauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LFF Akademija

8 Şubat 2019 yılında Riteriai B

1 Ocak 2020 yılında Riteriai

10 Mart 2022 yılında Banga

31 Aralık 2022 yılında Riteriai

Valdas Paulauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdas Paulauskas şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Valdas Paulauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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