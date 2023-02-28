Valdeci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdeci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdeci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdeci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdeci 26 Mart 1995 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Valdeci Moreira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdeci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valdeci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valdeci'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valdeci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdeci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valdeci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdeci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2017 yılında Ferroviário-CE

17 Ocak 2019 yılında Resende-RJ

17 Nisan 2019 yılında Ferroviário-CE

1 Temmuz 2019 yılında Luqueño

31 Aralık 2020 yılında Ferroviário-CE

5 Mart 2021 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2021 yılında Ferroviário-CE

4 Şubat 2022 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2022 yılında Tacuary FBC

Valdeci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdeci şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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