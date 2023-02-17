Valdemar Birkso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdemar Birkso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdemar Birkso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdemar Birkso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdemar Birkso 17 Mart 2001 tarihinde Brande şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Valdemar Birksø Thorsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdemar Birkso Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Valdemar Birkso, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valdemar Birkso'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valdemar Birkso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdemar Birkso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valdemar Birkso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdemar Birkso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2022 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2023 yılında Midtjylland

Valdemar Birkso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdemar Birkso şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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