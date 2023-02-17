Valdemar Lund Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdemar Lund Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdemar Lund Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdemar Lund Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdemar Lund Jensen 28 Mayıs 2003 tarihinde Sundby şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Valdemar Lund Jensen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdemar Lund Jensen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Valdemar Lund Jensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valdemar Lund Jensen'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Valdemar Lund Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdemar Lund Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valdemar Lund Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdemar Lund Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Kopenhag

Valdemar Lund Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdemar Lund Jensen şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sundby BK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.