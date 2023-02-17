Valdemar Schousboe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdemar Schousboe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valdemar Schousboe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valdemar Schousboe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valdemar Schousboe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdemar Schousboe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdemar Schousboe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdemar Schousboe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdemar Schousboe 1 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdemar Schousboe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 1v1 S.F.M yapmaktadır. Valdemar Schousboe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valdemar Schousboe'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Valdemar Schousboeboyu ve yaşı kaç

Valdemar Schousboe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdemar Schousboe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Valdemar Schousboe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdemar Schousboe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında B1913 Odense

19 Ağu 2019 yılında Nantwich Town

24 Ocak 2020 yılında Leek Town FC

25 Mayıs 2020 yılında BK Marienlyst

18 Temmuz 2020 yılında B71 Sandoy

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2021 yılında FC Roskilde

7 Ocak 2023 yılında FC Helsingör

Valdemar Schousboe kimdir

Valdemar Schousboe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdemar Schousboe şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

B1913

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Valdemar Schousboe nereli

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