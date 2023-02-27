Valdimar Einarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdimar Einarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdimar Einarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdimar Einarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdimar Einarsson 29 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdimar Einarsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Valdimar Einarsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valdimar Einarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdimar Einarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Valdimar Einarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdimar Einarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında HK Kópavogs

8 Nisan 2022 yılında Ellidi

16 Ekim 2022 yılında HK Kópavogs

Valdimar Einarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdimar Einarsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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