Valdir Fonseca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdir Fonseca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valdir Fonseca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valdir Fonseca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.