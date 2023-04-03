Valdir Fonseca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdir Fonseca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdir Fonseca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valdir Fonseca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valdir Fonseca 9 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valdir Fonseca Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valdir Fonseca'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valdir Fonseca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valdir Fonseca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında VAFC U19
1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B
Valdir Fonseca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valdir Fonseca şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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