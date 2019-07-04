Valdir Pereira Didi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

VALDİR PEREİRA DİDİ KİMDİR?



Doğum tarihi : 08.Ekim.1928 Ölüm tarihi : 12.Mayıs.2001

Valdir Pereira Didi kaç yaşında öldü : 73

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Futbolcu, Teknik Direktör

Valdir Pereira Didi doğum yeri : Goytacazes, Brezilya

Ölüm yeri : Rio de Janeiro, Brezilya

VALDİR PEREİRA DİDİ BİYOGRAFİSİ



Ustaca kullandığı serbest atışlarla kalecilerin korkulu rüyasıydı.

Valdir Pereira Didi, 8 Ekim 1928 tarihinde Brezilya’nın Goytacazes şehrinde doğmuştur.

Brezilya’nın, 1958 ve 1962 Dünya Kupaları'nda ikisinde de şampiyonluğu kazanmasında büyük rolü oldu.

1958 yılında “Dünya Kupası en iyi oyuncu” seçildi.

1970 yılında Peru Milli Takımı'nın antrenörü oldu, iki yıl çalıştırdı ve Dünya Kupası'nda Peru Milli takımını çeyrek finale taşıdı. 1972 - 1975 yılları arasında Fenerbahçe'de çalışıp, Sarı - Lacivertli takımı ligde üst üste iki defa şampiyonluğa taşıdı.

4-2-4 yönteminin en başarılı uygulayıcılarından biri oldu. 1955-1963 arasında 79 kez milli formayı giydi. 1958 mevsiminde Real Madrid’ te oynadı, 1967′de, Botofogo’da futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı.

Didi, 2009 yılında İngiliz, The Guardian Gazetesinin yaptığı sıralamada Dünyanın en iyi 10 frikik ustası arasında yer almıştır.

Valdir Pereira Didi, 12 Mayıs 2001 tarihinde Rio de Janeiro’da bağırsak kanseri nedeniyle ölmüştür.

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1946 - 1946 - Americano (RJ)

1946 - 1948 - Lençoense (SP)

1948 - 1949 - Madureira (RJ)

1949 - 1956 - Fluminense

1957 - 1959 - Botafogo

1959 - 1960 - Real Madrid

1960 - 1962 - Botafogo

1963 - 1963 - Kulüp Sporting Cristal

1964 - 1964 - São Paulo

1964 - 1965 - Botafogo

1965 - 1966 - CD Veracruz

1966 - 1966 - São Paulo

Antrenör olarak Çalıştırdığı takımlar :

1970 – 1972 - Peru Milli Futbol Takımı

1972 – 1975 - Fenerbahçe

Bangu (Brezilya)

Fluminense (Brezilya)

Botafogo (Brezilya)

Cruzeiro (Brezilya)

Alianza Lima (Peru kulübü )

Kuveyt

Al-Ahli