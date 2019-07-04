Valdir Pereira Didi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?
Valdir Pereira Didi Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında Nerede Nasıl Öldüğü, Memleketi ve Nereli Olduğu? Valdir Pereira Didi hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
VALDİR PEREİRA DİDİ KİMDİR?
Doğum tarihi : 08.Ekim.1928 Ölüm tarihi : 12.Mayıs.2001
Valdir Pereira Didi kaç yaşında öldü : 73
Kilo & Boy :
Burcu : Terazi
Meslek : Futbolcu, Teknik Direktör
Valdir Pereira Didi doğum yeri : Goytacazes, Brezilya
Ölüm yeri : Rio de Janeiro, Brezilya
VALDİR PEREİRA DİDİ BİYOGRAFİSİ
Ustaca kullandığı serbest atışlarla kalecilerin korkulu rüyasıydı.
Valdir Pereira Didi, 8 Ekim 1928 tarihinde Brezilya’nın Goytacazes şehrinde doğmuştur.
Brezilya’nın, 1958 ve 1962 Dünya Kupaları'nda ikisinde de şampiyonluğu kazanmasında büyük rolü oldu.
1958 yılında “Dünya Kupası en iyi oyuncu” seçildi.
1970 yılında Peru Milli Takımı'nın antrenörü oldu, iki yıl çalıştırdı ve Dünya Kupası'nda Peru Milli takımını çeyrek finale taşıdı. 1972 - 1975 yılları arasında Fenerbahçe'de çalışıp, Sarı - Lacivertli takımı ligde üst üste iki defa şampiyonluğa taşıdı.
4-2-4 yönteminin en başarılı uygulayıcılarından biri oldu. 1955-1963 arasında 79 kez milli formayı giydi. 1958 mevsiminde Real Madrid’ te oynadı, 1967′de, Botofogo’da futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı.
Didi, 2009 yılında İngiliz, The Guardian Gazetesinin yaptığı sıralamada Dünyanın en iyi 10 frikik ustası arasında yer almıştır.
Valdir Pereira Didi, 12 Mayıs 2001 tarihinde Rio de Janeiro’da bağırsak kanseri nedeniyle ölmüştür.
Profesyonel Futbol Kariyeri :
1946 - 1946 - Americano (RJ)
1946 - 1948 - Lençoense (SP)
1948 - 1949 - Madureira (RJ)
1949 - 1956 - Fluminense
1957 - 1959 - Botafogo
1959 - 1960 - Real Madrid
1960 - 1962 - Botafogo
1963 - 1963 - Kulüp Sporting Cristal
1964 - 1964 - São Paulo
1964 - 1965 - Botafogo
1965 - 1966 - CD Veracruz
1966 - 1966 - São Paulo
Antrenör olarak Çalıştırdığı takımlar :
1970 – 1972 - Peru Milli Futbol Takımı
1972 – 1975 - Fenerbahçe
Bangu (Brezilya)
Fluminense (Brezilya)
Botafogo (Brezilya)
Cruzeiro (Brezilya)
Alianza Lima (Peru kulübü )
Kuveyt
Al-Ahli
HABERE YORUM KAT