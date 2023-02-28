Valdo Junior Ntone Bilunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdo Junior Ntone Bilunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valdo Junior Ntone Bilunga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valdo Junior Ntone Bilunga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valdo Junior Ntone Bilunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdo Junior Ntone Bilunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valdo Junior Ntone Bilunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdo Junior Ntone Bilunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdo Junior Ntone Bilunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdo Junior Ntone Bilunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdo Junior Ntone Bilunga 28 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur.  Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdo Junior Ntone Bilunga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kama Bang Enterprises & Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Valdo Junior Ntone Bilunga'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valdo Junior Ntone Bilunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdo Junior Ntone Bilunga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Valdo Junior Ntone Bilunga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdo Junior Ntone Bilunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2019 yılında FC Ani

4 Şubat 2021 yılında L. Artsakh

Valdo Junior Ntone Bilunga kimdir

Valdo Junior Ntone Bilunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdo Junior Ntone Bilunga şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valdo Junior Ntone Bilunga nereli

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