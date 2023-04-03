Valdrin Konjuhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdrin Konjuhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdrin Konjuhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valdrin Konjuhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valdrin Konjuhi 23 Temmuz 2002 tarihinde Dachau şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valdrin Konjuhi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Valdrin Konjuhi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valdrin Konjuhi'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Valdrin Konjuhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valdrin Konjuhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında TSV 1860 U17
1 Temmuz 2019 yılında TSV 1860 U19
1 Temmuz 2021 yılında 1860 München II
1 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II
Valdrin Konjuhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valdrin Konjuhi şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TSV 1865 Dachau, TSV 1860 München (2013-2021)
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