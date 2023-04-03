Valdrin Konjuhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdrin Konjuhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valdrin Konjuhi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valdrin Konjuhi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.