Valentin Adamo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Adamo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Adamo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Adamo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Adamo 4 Mayıs 2002 tarihinde San Jacinto şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Valentín Nicolás Adamo Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Adamo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Adamo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Adamo'nin Atletico River Plate Montevideo B ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Adamo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Adamo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Adamo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Adamo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında River Plate B

Valentin Adamo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Adamo şuan Atletico River Plate Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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