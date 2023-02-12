Valentin Albano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Albano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Albano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Albano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Albano 3 Şubat 2003 tarihinde Zarate, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Valentín Alejo Albano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Albano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Albano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 30 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Albano'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Valentin Albano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Albano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Albano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Albano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında V.Dálmine II

30 Kasım 2021 yılında Villa Dálmine

Valentin Albano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Albano şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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