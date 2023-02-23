Valentin Alexandru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Alexandru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Alexandru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Alexandru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Alexandru 17 Eylül 1991 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Cristian Alexandru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Alexandru Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Alexandru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Alexandru'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Alexandru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Alexandru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Alexandru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Alexandru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sageata Navodar

31 Aralık 2010 yılında Vic. Branesti

1 Şubat 2011 yılında Juventus Buk.

30 Haziran 2011 yılında Vic. Branesti

1 Ocak 2012 yılında CS Otopeni

1 Ocak 2013 yılında CS Buftea

1 Temmuz 2013 yılında Gloria Cornesti

1 Ağustos 2015 yılında D. Calarasi

26 Temmuz 2016 yılında Pandurii

9 Şubat 2017 yılında Concordia

10 Temmuz 2017 yılında D. Calarasi

17 Ocak 2019 yılında Chindia

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

10 Ocak 2020 yılında FC Rapid 1923

28 Ağustos 2020 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

1 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

Valentin Alexandru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Alexandru şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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