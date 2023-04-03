Valentin Barbero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Barbero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Barbero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Barbero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Barbero 13 Temmuz 2000 tarihinde La Carlota şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Barbero Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Valentin Barbero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belgrano de Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Belgrano de Córdoba II takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Valentin Barbero'nin Belgrano de Córdoba II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Valentin Barbero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Barbero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valentin Barbero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Barbero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Belgrano II

1 Temmuz 2021 yılında Banfield

31 Aralık 2021 yılında Belgrano II

28 Ocak 2022 yılında San Luis

31 Aralık 2022 yılında Belgrano II

Valentin Barbero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Barbero şuan Belgrano de Córdoba II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.