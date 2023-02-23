Valentin Barbulescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Barbulescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Barbulescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Barbulescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Barbulescu 28 Aralık 1985 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Bărbulescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Barbulescu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Barbulescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 21 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Valentin Barbulescu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Barbulescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Barbulescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Barbulescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Barbulescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Petrolul

1 Temmuz 2012 yılında ACS Berceni

1 Ocak 2013 yılında Damila Maciuca

1 Temmuz 2013 yılında Ramnicu Valcea

1 Ocak 2014 yılında Sageata Navodar

1 Şubat 2015 yılında Metalul Resita

15 Temmuz 2015 yılında Juventus Buk.

1 Ocak 2018 yılında Sportul Snagov

1 Temmuz 2019 yılında Concordia

21 Ağustos 2019 yılında CSA Steaua

Valentin Barbulescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Barbulescu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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