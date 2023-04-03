Valentin Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Benitez 26 Mart 2002 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Benitez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Valentin Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Benitez'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Valentin Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newell's U20

1 Mart 2022 yılında Newell's II

Valentin Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Benitez şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valentin Benitez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético Newell's Old Boys

Arjantin U17 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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