Valentin Buhacianu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Buhacianu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Buhacianu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Buhacianu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Buhacianu 28 Ekim 1993 tarihinde Vatra Dornei şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Buhăcianu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Buhacianu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Valentin Buhacianu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Buhacianu'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Buhacianu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Buhacianu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Buhacianu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Buhacianu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bucovina Poj.

1 Temmuz 2016 yılında Atletico Vaslui

1 Temmuz 2017 yılında Miroslava

1 Temmuz 2018 yılında Aerostar

1 Temmuz 2019 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2021 yılında FC Hermannstadt

Valentin Buhacianu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Buhacianu şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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