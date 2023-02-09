Valentin Burgoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Burgoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Burgoa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Burgoa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentin Burgoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Burgoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentin Burgoa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Burgoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Burgoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Burgoa 16 Ağu 2000 tarihinde Guaymallén şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Valentín Alberto Burgoa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Burgoa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Valentin Burgoa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Burgoa'nin CA Huracán ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Burgoa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tinburgoa_/

Valentin Burgoaboyu ve yaşı kaç

Valentin Burgoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Burgoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valentin Burgoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Burgoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2019 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2023 yılında Huracán

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Valentin Burgoa kimdir

Valentin Burgoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Burgoa şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Valentin Burgoa nereli

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