Valentin Cosereanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Cosereanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Cosereanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Cosereanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Cosereanu 17 Temmuz 1991 tarihinde Scorniceşti şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Coşereanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Cosereanu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Valentin Cosereanu'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Cosereanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Cosereanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Cosereanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Cosereanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CS Dacia Mioveni

31 Ocak 2013 yılında Concordia

8 Eylül 2014 yılında CSMS Iași

1 Temmuz 2015 yılında SCM Pitești

20 Ocak 2016 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında CS Mioveni

Valentin Cosereanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Cosereanu şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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