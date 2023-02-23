Valentin Costache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Costache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Costache kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Costache ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentin Costache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Costache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Costache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Costache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Costache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Costache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Costache 2 Ağustos 1998 tarihinde Videle şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Ionuț Costache şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Costache Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Valentin Costache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Costache'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Valentin Costache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Costache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valentin Costache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Costache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo U19

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo II

1 Ocak 2016 yılında FC Dinamo

30 Ağustos 2016 yılında CS Afumati

30 Haziran 2017 yılında FC Dinamo

1 Ocak 2018 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında FC Rapid 1923

Valentin Costache kimdir

Valentin Costache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Costache şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Dinamo (2014-2015)
CSȘ Videle ( -2014)

Valentin Costache Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rumänien U23 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Valentin Costache nereli

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