Valentin Cretu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Cretu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Cretu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Cretu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Cretu 2 Ocak 1989 tarihinde Buzău şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Iulian Creţu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Cretu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Valentin Cretu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 4 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Valentin Cretu'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Cretu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Cretu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Cretu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Cretu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Râmnicu Sarat

30 Haziran 2008 yılında Gloria Buzau U19

1 Temmuz 2008 yılında AS FC Buzău

1 Ocak 2009 yılında Râmnicu Sarat

30 Haziran 2009 yılında AS FC Buzău

15 Eylül 2009 yılında Concordia

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Bukarest

30 Haziran 2012 yılında Concordia

10 Ocak 2013 yılında Beroe

7 Mart 2013 yılında Sageata Navodar

1 Temmuz 2013 yılında Concordia

1 Temmuz 2014 yılında Gaz Metan

3 Ocak 2016 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2016 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2017 yılında ACS Poli

18 Ocak 2018 yılında Gaz Metan

4 Ağustos 2019 yılında FCSB

Valentin Cretu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Cretu şuan FCSB takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valentin Cretu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSM Râmnicu Sarat

Romanya takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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