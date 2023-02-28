Valentin Demateis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Demateis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Demateis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Demateis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Demateis 1 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Valentín Demateis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Demateis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Demateis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına - tarihinde katılmıştır. Valentin Demateis'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Demateis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Demateis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Demateis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Demateis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Demateis şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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