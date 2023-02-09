Valentin Depietri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Depietri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Depietri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Depietri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Depietri 31 Ekim 2000 tarihinde Tandil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Depietri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Valentin Depietri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Depietri'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Valentin Depietri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Depietri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Depietri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Depietri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Santamarin

1 Temmuz 2021 yılında Fortaleza

18 Ocak 2023 yılında CA Talleres

Valentin Depietri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Depietri şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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