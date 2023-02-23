Valentin Gasc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Gasc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Gasc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Gasc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Gasc 9 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Valentín Román Gasc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Gasc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Gasc'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Gasc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Gasc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Gasc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Gasc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2021 yılında SJK II

1 Ocak 2023 yılında SJK Seinäjoki

Valentin Gasc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Gasc şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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