Valentin Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Gomez 26 Haziran 2003 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Valentín Gómez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Gomez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Valentin Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Gomez'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Valentin Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valentin Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Vélez Sarsfield

Valentin Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Gomez şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Valentin Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.