Valentin Jacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Jacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Jacob kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Jacob ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentin Jacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Jacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentin Jacob

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Jacob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Jacob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Jacob 15 Haziran 1994 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Jacob Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INEM SPORTS yapmaktadır. Valentin Jacob, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Jacob'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Valentin Jacobboyu ve yaşı kaç

Valentin Jacob Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Jacob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Valentin Jacob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Jacob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2013 yılında AJ Auxerre B

29 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2016 yılında FC Annecy

1 Temmuz 2018 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2021 yılında Dijon

Valentin Jacob kimdir

Valentin Jacob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Jacob şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Valentin Jacob nereli

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