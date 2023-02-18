Valentin Jara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Jara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Jara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Jara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Jara 29 Mart 1999 tarihinde Rosario, Santa Fe şehrinde doğmuştur. Arjantin,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Jara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Jara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Jara'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Jara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Jara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Jara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Jara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2021 yılında NK Vukovar 1991

Valentin Jara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Jara şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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