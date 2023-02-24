Valentin Kostov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Kostov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Kostov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Kostov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Kostov 27 Mart 1998 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Валентин Иванов Костов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Kostov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Kostov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Kostov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Kostov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Kostov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Kostov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Kostov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Vihren

1 Temmuz 2021 yılında Belasitsa

Valentin Kostov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Kostov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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