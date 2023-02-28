Valentin Larralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Larralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Larralde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Larralde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Larralde 15 Kasım 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Larralde Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Valentin Larralde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Larralde'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Larralde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Larralde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Valentin Larralde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Larralde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2020 yılında Defensa II

1 Şubat 2021 yılında Defensa

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2021 yılında Defensa

1 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında Defensa

1 Ocak 2023 yılında O'Higgins

31 Aralık 2023 yılında Defensa

Valentin Larralde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Larralde şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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