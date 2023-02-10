Valentin Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Mancini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Mancini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Mancini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Mancini 2 Haziran 2003 tarihinde Arroyito şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Mancini Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Mancini, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Mancini'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Mancini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Mancini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Mancini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Mancini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Aldosivi

7 Şubat 2023 yılında Panathinaikos B

31 Aralık 2023 yılında Aldosivi

Valentin Mancini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Mancini şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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