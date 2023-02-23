Valentin Margarit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Margarit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Margarit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Margarit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Margarit 22 Mayıs 2004 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Constantin Valentin Mărgărit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Margarit Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Margarit'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Margarit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Margarit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Margarit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Margarit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rapid 1923 U19

1 Temmuz 2019 yılında Sport Team Buc.

1 Temmuz 2020 yılında FC Hermannstadt

7 Ocak 2021 yılında FC Rapid 1923

1 Ağustos 2022 yılında Progresul Sp.

Valentin Margarit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Margarit şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Valentin Margarit Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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