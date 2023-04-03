Valentin Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Mariani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentin Mariani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentin Mariani {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentin Mariani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Mariani'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valentin Mariani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentin Mariani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor
Valentin Mariani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentin Mariani şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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