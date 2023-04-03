Valentin Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valentin Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Mariani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.