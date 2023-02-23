Valentin Munteanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Munteanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Munteanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Munteanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Munteanu 24 Ekim 1989 tarihinde Galati şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Dumitru Munteanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Munteanu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Munteanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Munteanu'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Munteanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Munteanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Munteanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Munteanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2012 yılında Fortuna Brazi

10 Şubat 2015 yılında Pandurii

11 Şubat 2015 yılında Academica Argeș

30 Haziran 2015 yılında Pandurii

16 Şubat 2016 yılında Farul Constanta

30 Haziran 2016 yılında Pandurii

10 Ocak 2017 yılında Concordia

1 Eylül 2017 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

6 Ağustos 2020 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2021 yılında CSM Resita

1 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

Valentin Munteanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Munteanu şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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