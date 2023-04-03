Valentin Ndedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Ndedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Ndedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentin Ndedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentin Ndedi 15 Ocak 2003 tarihinde Poitiers şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentin Ndedi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Ndedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Ndedi'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Valentin Ndedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentin Ndedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Angers SCO U19
1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO B
Valentin Ndedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentin Ndedi şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Poitiers (2010-2018), Angers SCO (2019-2022)
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