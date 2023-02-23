Valentin Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Nikolov 15 Ekim 2003 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Валентин Валентинов Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Nikolov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Nikolov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Nikolov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2019 yılında Lok. Sofia

16 Şubat 2023 yılında Minyor Pernik

30 Haziran 2023 yılında Lok. Sofia

Valentin Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Nikolov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valentin Nikolov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Sofia

Bulgaristan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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