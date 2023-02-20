Valentin Noel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Noel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Noel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentin Noel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentin Noel 27 Nisan 1999 tarihinde Niort şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentin Noel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Austin FC futbol takımında oynamaktadır. Austin FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Noel'nin Austin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valentin Noel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/valnoel__/
Valentin Noel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentin Noel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında Panthers
21 Aralık 2022 yılında Austin
Valentin Noel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentin Noel şuan Austin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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