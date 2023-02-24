Valentin Ovcharov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Ovcharov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Ovcharov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Ovcharov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentin Ovcharov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Ovcharov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Ovcharov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Ovcharov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Ovcharov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Ovcharov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Ovcharov 18 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur.  Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Валентин Овчаров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Ovcharov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Ovcharov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına - tarihinde katılmıştır. Valentin Ovcharov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Ovcharov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Ovcharov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Valentin Ovcharov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Ovcharov kimdir

Valentin Ovcharov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Ovcharov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valentin Ovcharov nereli

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