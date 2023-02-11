Valentin Perales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Perales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Perales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Perales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Perales 2 Ağu 1995 tarihinde Cipolletti şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Perales Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Perales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Perales'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Perales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Perales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Perales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Perales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında San Lorenzo II

23 Şubat 2015 yılında Cipolletti

31 Aralık 2015 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2016 yılında CD Morón

22 Ocak 2020 yılında Atlanta

1 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Madry

Valentin Perales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Perales şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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