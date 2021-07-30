Son şampiyon Beşiktaş'tan Valentin Rosier ile ilgili açıklama yapıldı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama sonrası Valentin Rosier kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mevkisi ne? | Valentin Rosier hangi takımlarda oynadı? | Valentin Rosier Beşiktaş'a mı transfer oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

VALENTİN ROSİER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Valentin Rosier (ya da tam adıyla Valentin André Henri Rosier) Guadeloupe ve İtalyan asıllı Fransız futbolcudur.

VALENTİN ROSİER MEVKİSİ NE?

Beşiktaş'ta sağ bek pozisyonunda görev yapmaktadır.

VALENTİN ROSİER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Rodez AF

Rosier, profesyonel futbolculuk kariyerine Fransa'nın Rodez takımında başladı.

Dijon FCO

1 Temmuz 2016 tarihinde Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer oldu. Rosier, 31 Ocak 2017 tarihinde, Coupe de France kupasında, Bordeaux ile oynana ve 2-1 mağlubiyet ile tamamlanan maçta 90 dakika forma giydi ve ilk resmi maçına çıktı.

Sporting CP

27 Haziran 2019'da Rosier, Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Sporting takımına 5 milyon € ücret karşılığında ve Mama Baldé'nin Dijon'a takas edilmesi karşılığında üç yıllık bir sözleşme imzaladı Sezonun ilk üç maçında ayak parmakları sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Rosier 15 Eylül'de Boavista karşı oynanan ve 1-1 berabere maçta ilk kez forma giydi.

Beşiktaş (kiralık)

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 2 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip, bir yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Valentin Rosier, Beşiktaş'ta 2 numaralı forma formayı tercih etti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Ekim 2020 tarihinde çıktı. Kariyerindeki ilk golünü 7 Şubat 2021 tarihinde Konyaspor'a attı. Sağ kanatta Raşit Gezzal ile iyi bir ikili olan Rosier, sezon sonu Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Böylece kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu. Lig ve kupa maçları dahil olmak üzere toplamda 36 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans ile oynadı.

VALENTİN ROSİER BEŞİKTAŞ'A MI TRANSFER OLDU?

Beşiktaş, takımda kiralık olarak forma giyen ve performansıyla beğeni toplayan Fransız sağ bek Valentin Rosier'i kadrosuna kattı.

Kulübü Sporting Lizbon ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası anlaşma sağlanan 24 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı açıklamada "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar." ifadelerini kullandı.